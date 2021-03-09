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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب والفضة!

مال وأعمال

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب والفضة!
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب والفضة بنحو ملحوظ، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع سجلته خلال تعاملات الأمس الاثنين.

وبحلول الساعة 17:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.96% إلى 1716.61 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 2.27% إلى 1710.10 دولار للأونصة.

وكانت أسعار العقود الفورية للذهب قد انخفضت أمس بأكثر من 1%، حيث بلغت 1676.10 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو الماضي.

كذلك صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.01% إلى 26.03 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 2.85% إلى 25.84 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبيرغ".

المصدر: بلومبيرغ

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