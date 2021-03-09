سهم "تسلا" يفقد ربع قيمته

فقد سهم شركة "تسلا" الأمريكية نحو ثلث قيمته منذ بداية شهر فبراير الماضي، وسجل السهم أمس الاثنين تراجعا بنحو 6% بعدما كان قد بلغ الذروة في يناير الماضي.

ووفقا لمواقع تتابع تداولات بورصة نيويورك فقد أغلق سهم "تسلا" تعاملات أمس، على انخفاض نسبته 5.85%، عند 563 دولارا.

وللمقارنة فقد جرى تداول السهم في مطلع شهر فبراير الماضي عند 840 دولارا، ما يعني أن سهم "تسلا" تراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 33%.

وسجل سهم "تسلا" مستوى الذروة في 26 يناير الماضي، حيث بلغ 883.09 دولار للسهم.

المصدر: RT