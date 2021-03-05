الولايات المتحدة.. نمو الوظائف يفوق التوقعات

أظهرت بيانات أمريكية رسمية، اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف الأمريكية زاد أكثر من المتوقع في فبراير الماضي في ظل انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة ارتفع 379 ألفا الشهر الماضي، بعد أن زاد 166 ألفا في يناير الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف في فبراير 2021 بواقع 182 ألفا.

وزادت الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في فبراير الماضي مع انخفاض الإصابات الجديدة وتسارع معدلات التحصين وتقديم الحكومة الأمريكية أموالا إضافية للتخفيف من تداعيات الجائحة.

وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 6.2 بالمئة الشهر الماضي من 6.3 بالمئة في يناير 2021، فإنه يظل مقدرا عند أقل من حقيقته بسبب أناس يصنفون أنفسهم خطأ على أنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل".

المصدر: رويترز