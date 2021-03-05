الصين ترفع سن التقاعد!

تخطط السلطات الصينية لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي في الفترة من 2021 وحتى 2025، وجاء ذلك بحسب ما أظهره تقرير عمل حكومي تم تقديمه للبرلمان الصيني، اليوم الجمعة.

وقدم رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، التقرير اليوم في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، وقال: "سنعمل على تحقيق معدل مواليد مناسب. سن التقاعد القياسي سيرتفع على مراحل، مع جعل تأمين تقاعد الشيخوخة الأساسي يغطي 95% من السكان".

كذلك أشار التقرير إلى أنه سيتم تحسين نظام الضمان الاجتماعي والعمل الخيري.

وبلغ عدد سكان الصين في نهاية 2017 مستوى 1.39 مليار شخص، منهم 240 مليون شخص (17.3%) تزيد أعمارهم عن 60 عاما. ووفقا للتوقعات بحلول العام 2035 سيكون هناك متقاعد واحد لكل دافعين اثنين للضرائب، وبعد العام 2035 ستشهد الصين نقصا حادا في العمالة.

يشار إلى أن السن التقاعدي في الصين يبلغ الآن 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء.

المصدر: نوفوستي