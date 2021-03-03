الليرة التركية تضعف 1.5% أمام الدولار

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار اليوم الأربعاء، لتضعف بنسبة 1.5% بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى.

وتراجعت العملة التركية في الوقت الذي يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15% في فبراير.

وسجلت الليرة 7.4540 للدولار الأمريكي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق أمس الثلاثاء.

وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش.

وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.

المصدر: رويترز