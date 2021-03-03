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محادثات روسية مصرية حول الأزمة في شرق المتوسط

مال وأعمال

محادثات روسية مصرية حول الأزمة في شرق المتوسط
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أجرى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبدالعاطي مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو حول غاز المتوسط.

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وناقش الطرفان مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، بالإضافة إلى قضايا شرق المتوسط، بما في ذلك منتدى الغاز "EMGF".

وتطرق الجانبان لعدد من الملفات الأوروبية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الرؤى حيال القضايا الأساسية في إقليم غرب البلقان.

وأكد الجانبان الاهتمام المصري والروسي بتطوير كافة أوجه التعاون الممتدة التي لطالما جمعت البلدين مع دول تلك المنطقة الاستراتيجية.

المصدر: المصري اليوم

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