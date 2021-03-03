اجتماع نفطي بين روسيا والعراق

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل الأوضاع في أسواق النفط والعلاقات الثنائية بين البلدين وفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة ووحيد أليكبيروف مدير شركة "لوك أويل" الروسية، التي تشارك في مشاريع نفط في العراق.

ووفقا للبيان فقد تمت مناقشة الأوضاع في سوق النفط العالمية وآفاق التعاون الثنائي، كذلك التعاون بمشاركة أطراف ثالثة، وإلى المشاريع التي تنفذها الشركات الروسية في العراق.

وأشاد نوفاك بالتعاون المثمر بين روسيا والعراق في قطاع النفط، وقال: "تعاوننا نشط للغاية على الرغم من القيود الحالية وتأثير جائحة فيروس كورونا".

وأضاف: "تنفذ شركاتنا بنشاط عددا من المشاريع الناجحة في العراق وحتى الآن تجاوزت الاستثمارات المتراكمة لشركات النفط والغاز الروسية في المشاريع العراقية 10 مليارات دولار".

المصدر: RT