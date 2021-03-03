وزير الكهرباء المصري: مستعدون لتزويد ليبيا بالكهرباء حتى 450 ميغاوات

نقلت صحيفة "مصراوي" عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر استعداد بلاده للربط الكهربائي مع ليبيا بخط تصل طاقته إلى 450 ميغاوات، وزيادتها في المستقبل.

إقرأ المزيد

وقال شاكر عن الربط الكهربائي مع ليبيا التي تشهد شبكتها انقطاعات منتظمة وتعاني من عجز كبير إن "الخط الكهربائي بين مصر وليبيا قادر على الربط حتى 450 ميغاوات، وهناك نية لزيادته في المستقبل، بحيث يصبح قادرا على استيعاب قدرات وربطها تقدر بألف ميغا وات، إذ يتم الربط حاليا حتى 200 ميغاوات".

وبشأن خطوط الربط بين بلاده والدول العربية الأخرى، صرح الوزير المصري المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة بأن مصر تقوم بالربط الكهربائي مع ليبيا والأردن والسودان، لافتا إلى أن الربط مع العراق سيمر عبر الأردن، وذلك لعدم وجود خط ربط كهربائي مباشر بين مصر والعراق.

المصدر: مصراوي