الرميان: الحكومة السعودية ما زالت تخطط لبيع أسهم من حصتها في "أرامكو"

أكد رئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، ياسر الرميان، أن حكومة المملكة ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

وقال الرميان خلال مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة: "حالما نرى أن أحوال السوق تتحسن وحالما نرى انفتاحا أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة والمستثمرين، فإننا بالتأكيد سندرس بيع المزيد من أسهم الحكومة السعودية".

وأضاف: "القرار بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة أرامكو".

وتملك الحكومة السعودية حصة 98% في شركة "أرامكو" في أعقاب طرح عام أولي في سوق الأسهم المحلية أواخر عام 2019 .

المصدر: "رويترز"