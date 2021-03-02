بعد انتهاء مؤتمر المانحين.. قائمة بأكبر المتبرعين لليمن

دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في 2021، لكنها لم تجمع سوى 1.67 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.

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وقد أعربت الأمم المتحدة عن خيبة الأمل إزاء نتائج مؤتمر المانحين، الذي عقد أمس. ويعيش اليمن أزمة إنسانية حادة بعد سنوات من الحرب، وخفض المساعدات يساوي الإعدام للعديد من العائلات في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد، بهدف جمع 3.85 مليار دولار ومنع حدوث مجاعة واسعة في اليمن، الذي يشهد حربا منذ سنوات.

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نتائج المؤتمر قائلا، إن هذه التعهدات "مخيبة للآمال" وإن "أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى".

وبعد اعتبار أن النتائج "مخيبة للآمال"، فمن هم المانحون؟ وبكم تعهدوا بالتبرع لليمن، الذي تنخره المجاعة؟

ووفقا لبيان صدر عن الأمم المتحدة فقد تبرعت 36 جهة لليمن، معظمها دول.

ملاحظة: الدول المذكورة باللون الأخضر أعلنت عن دعمها لصندوق اليمن الإنساني.

المصدر: RT