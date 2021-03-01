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نشاط المصانع الأمريكية يبلغ ذروة 3 أعوام

مال وأعمال

نشاط المصانع الأمريكية يبلغ ذروة 3 أعوام
Reuters
نشاط المصانع الأمريكية يبلغ ذروة 3 أعوام
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ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير وسط تسارع في طلبيات التوريد الجديدة.

وفي المقابل استمرت المصانع في مواجهة تكاليف أعلى للمواد الخام والمدخلات الأخرى مع استمرار جائحة كوفيد-19.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين، إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية ارتفع إلى 60.8 الشهر الماضي من 58.7 في يناير، وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2018.

إلى ذلك، أضرت جائحة فيروس كورونا المستمرة منذ عام بسلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج على المصنعين، وبحسب مسح أجرته "رويترز" قفز مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى قراءة عند 86.0، وهي الأعلى منذ يوليو تموز 2008، من 82.1 في يناير.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.8 الشهر الماضي من 61.1 في يناير، كما تلقت المصانع المزيد من طلبات التصدير وارتفع عدد الطلبيات المتراكمة ونتيجة لذلك، كثفت المصانع التوظيف الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.4، وهي أعلى قراءة منذ مارس 2019، من 52.6 في يناير 2021.

المصدر: رويترز

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