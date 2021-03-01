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روسيا تستأنف رحلات الطيران مع الهند

مال وأعمال

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع الهند
Reuters
صورة تعبيرية
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استأنفت روسيا والهند الحركة الجوية بينهما، اليوم الاثنين، بعد انقطاعها شهورا بسبب إجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت صحيفة "إرفيستيا" الروسية أن أول رحلة منتظمة انطلقت من دلهي إلى موسكو اليوم، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ رحلة أسبوعية بين البلدين.

وكانت روسيا قد علقت حركة الطيران الدولية في 27 مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، إذ تم فرض العديد من القيود للحد من انتشار الفيروس.

ومنذ شهر أغسطس الماضي تقوم روسيا بشكل تدريجي باستئناف الحركة الجوية مع دول العالم، وحتى الآن تم استئنافها مع أكثر من 20 دولة في العالم.

المصدر: إزفيستيا

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