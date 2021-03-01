ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط!

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الاثنين، عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.9 بالمئة إلى 65.66 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش. فيما قفزت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.9 بالمئة أيضا إلى 62.68 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط في الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 13 شهرا، لكنها تراجعت يوم الجمعة إلى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم.

وكتب ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية لدى "أكسي" في مذكرة اليوم "أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تماشيا مع الأصول عالية المخاطر بفضل إقرار مشروع قانون التحفيز الأمريكي في مجلس النواب".

وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت الماضي ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا.

المصدر: رويترز