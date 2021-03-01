سعر خام دبي يرتفع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا

قال مصدران بسوق النفط اليوم، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط ارتفع في فبراير الماضي إلى 60.855 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت "أرامكو" السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط "بلاتس دبي" والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:

المصدر: رويترز