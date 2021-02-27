أردوغان يفتتح نفقا يزيد طوله عن كيلومترين وسط تركيا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر اتصال مرئي اليوم السبت في مراسم افتتاح نفق طويل يربط العاصمة أنقرة بولاية جانقيري وسط البلاد.

ويبلغ طول النفق الذي يربط بين منطقتي قزلجا حمام في أنقرة وتشركيش في جانقيري 2071 مترا، فيما يصل الطول الإجمالي للنفق مع الطرق المتصلة به إلى 3.6 كلم.

وأشار أردوغان إلى أن النفق أنشئ في مكان يتميز بارتفاعه فوق مستوى سطح البحر وطرقاته المتعرجة، مؤكدا أن المشروع الجديد سيوفر نحو 7.5 ملايين ليرة سنويا (أي نحو مليون دولار)، مضيفا أن الطول الإجمالي للنفق مع الطرق المتصلة به يصل 3.6 كلم.

من جانبه، صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، بأن النفق يتيح تقليص مدة التنقل في المنطقة من 15 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.

المصدر: الأناضول