"الإندبندنت": روسيا وتركيا تتصدران مجال الطيران في أوروبا

تصدرت بريطانيا لسنوات عديدة مجال الطيران الأوروبي، لكن جائحة فيروس كورونا وإجراءات العزل التي رافقتها غيرت هذا الواقع، إذ احتلت روسيا وتركيا الصدارة في هذا المجال.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن روسيا وتركيا تصدرتا مجال الطيران الأوروبي، في وقت تتقاعس فيه الحكومة البريطانية عن مساعدة شركاتها، لذلك فإن هذا التغيير من الممكن أن يصبح دائما.

واستندت الصحيفة البريطانية، في تقريرها الذي نشرته قبل يومين، إلى دراسة أجراها رالف أنكر محرر الأخبار بموقع The Anker Report، والذي قام بتحليل قاعدة بيانات لحركة ركاب لـ400 مطار بين أبريل وديسمبر من العام الماضي، وقام بمقارنتها مع البيانات من الفترة 2019.

واستنتج إنكر أن هناك قوتي طيران كبيرتين في أوروبا، لكن بريطانيا ليست منهما، وأشار إلى أن تركيا تصدرت قطاع الطيران في أوروبا، فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية، علما أنه تم تحليل بيانات مطارين فقط في روسيا وهما موسكو وسان بطرسبرغ.

ووفقا للدراسة فقد احتلت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا المراكز الثلاثة التالية، فيما جاءت بريطانيا في المركز السادس، مع العلم أن ألمانيا تقترب من اللحاق ببريطانيا.

المصدر: "الإندبندنت"