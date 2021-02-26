ماسك يخسر حوالي 14 مليار دولار في يوم واحد

خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وفقا لمعطيات البورصات ومؤشر loomberg Billionaires Index (BBI)، حوالي 14 مليار دولار في غضون يوم واحد، على خلفية انهيار أسهم "تيسلا".

ووفقا لـ BBI، انخفضت ثروة ماسك بمقدار 13.6 مليار دولار - إلى 176 مليار دولار، وهو ما سمح له بالبقاء في مركز ثاني أغنى شخص في العالم.

في الوقت نفسه، انخفضت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون"، بمقدار 5.55 مليار دولار إلى 180 مليار دولار، وبقي في المرتبة الأولى في تصنيف أغنى أغنياء العالم.

في الوقت نفسه، وفقا لـ Forbes Real-Time ، انخفضت ثروة ماسك بمقدار 11.7 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى 162.8 مليار دولار (المركز الثاني)، وتراجعت ثروة بيزوس بمقدار 5.4 مليار دولار، إلى 179.6 مليار دولار (المركز الأول).

في يوم الخميس، انخفضت أسهم Tesla بنسبة 8.06٪ إلى 682.22 دولار، وسط عمليات بيع واسعة النطاق لها، في أسواق الأسهم الأمريكية.

ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجعت أسعار أسهم هذه الشركة بنسبة 12.7٪. وللأسبوع الثالث على التوالي تتعرض أسهم هذه الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، لضغوط.

وتراجعت أسهم Tesla بنسبة 14.03 ٪ منذ بداية فبراير بعد الارتفاع في الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021.

المصدر: نوفوستي