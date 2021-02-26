أكثر من 10%.. "البيتكوين" تسجل هبوطا حادا

جرى تداول عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، عند مستوى 44.5 ألف دولار، وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد تراجعت بنحو ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي بورصة Binance، أكثر بورصة للعملات المشفرة، بلغ سعر عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، 44591 دولار، وبذلك تكون العملة قد انخفضت بنسبة 11.7%.

ووفقا لبيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط سعر "البيتكوين" في 20 بورصة، فقد تراجعت العملة الرقمية بنسبة 11.51% إلى 44677 دولارا.

وكانت عملة "البيتكوين" قد تراجعت يوم الثلاثاء الماضي إلى 44892 دولارا، بعدما سجلت الأحد الماضي رقما قياسيا مرتفعا، حيث وصلت إلى 58352 دولارا.

المصدر: نوفوستي