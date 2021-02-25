تغريدة غامضة ترفع أسهم "Game Stop"

ارتفعت أسهم "Game Stop" مرة أخرى في تكملة محيرة لجنون الشهر الماضي، وذلك بعد تغريدة غامضة حول الآيس كريم سهل التقديم، من أحد أعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية شهدت جلسة يوم الخميس في "وول ستريت"، ارتفاع سهم "غيم ستوب" بنسبة 80 في المائة، إلى 164 دولارا، بعد يوم واحد من ارتفاع الأسهم بأكثر من 100 في المائة.

وكان عضو مجلس إدارة "Game Stop" والمستثمر الأمريكي ريان كوهين، ترك تغريدة غامضة عبر حسابه، كانت عبارة عن صورة غامضة لآيس كريم ماكدونالدز الناعم، مصحوبة برمز تعبيري لضفدع.

ودفعت التغريدة الغامضة العديد من صغار المستثمرين إلى دراستها، وإطلاق تكهنات مختلفة، وأدلة يمكن أن تحتويها فيما يخص مستقبل "Game Stop".

كوهين، الملياردير المؤسس لمتاجر التجزئة لمستلزمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت "Chewy"، كشف العام الماضي أنه حصل على حصة 13٪ في "Game Stop" وانضم إلى مجلس الإدارة الذي يروج لخطط لإعادة اختراع الشركة كمنصة عبر الإنترنت.

وينظر كثيرون ممن اشتروا أسهم "Game Stop" إلى كوهين باعتباره منقذ الشركة، وحللوا بقلق تغريدته بحثا عن إشارات على وجود معلومات داخلية، وذلك بعد الإطاحة بالمدير المالي للشركة جيم بيل يوم الثلاثاء.

وتشير الصحيفة إلى أن الارتفاع الأخير لأسهم الشركة، أثار مخاوف من أن المستثمرين الهواة قد يندفعون نحو شراء الأسهم بسعر متضخم على أمل تحقيق أرباح، خاصة أن عدة مستمثرين تعرضوا لخسائر كبيرة، بعد أن أنفقوا مدخراتهم على شراء أسهم "Game Stop" عند ارتفاعها الكبير، وانخفاضها بعد ذلك بشكل سريع.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية