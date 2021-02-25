بيل غيتس يحدد موقفه من الاستثمار في عملة "البيتكوين"

اعتبر مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بيل غيتس، أن التعاملات المالية عبر شبكة عملة "البيتكوين" تستهلك كهرباء أكثر من أي طريقة أخرى لتحويل الأموال.

وجاء التصريح خلال مقابلة أجراها بيل غيتس مع صحيفة "نيويورك تايمز"، ووفقا لرجل الأعمال الأمريكي فإن المعاملات المرتبطة بعملة "البيتكوين" تضر بالبيئة، لذلك دعا إلى استخدام طاقة صديقة للبيئة.

وأكد مؤسس شركة "مايكروسوفت" أنه لا يعتزم الاستثمار في عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأشهر في العالم.

وفي وقت سابق قال بيل غيتس إن العملات الإلكترونية قد تقتل المستخدمين "بطريقة مباشرة إلى حد ما"، مشيرا إلى الطريقة التي تستخدم بها عملات إلكترونية، ومن بينها "البيتكوين" لشراء عقاقير مخدرة.

وتشهد العملات الرقمية إقبالا كبيرا، وخاصة عملة "البيتكوين"، ويحذر خبراء ومحللون من مخاطر الاستثمار فيها.

المصدر: وكالات