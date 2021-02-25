السعودية تقتنص الفرصة وتصدر سندات سيادية بعائد سلبي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو، ووصل مجموع طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 5 مليار يورو.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، وتأمن احتياجات السعودية من التمويل.

وبهذه المناسبة قال محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف "إن الإصدار المقوم باليورو يأتي في إطار جهود المركز في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام".

وأشار إلى أن المركز السعودي استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن المركز الوطني لإدارة الدين يسعى في ضوء استراتيجيته للاقتراض إلى تنويع أدوات التمويل ما بين السوقين المحلي والخارجي. مشيرا إلى أنه تم مؤخرا الاستفادة مـن منهجيات التمويل الحكومي البديل ضمـن خطة وزارة المالية لدعم استمرارية واسـتكمال المشاريع التنموية الكبرى فـي المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي فهد السيف أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية. لافتا إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي كما يعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنه بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.

المصدر: الاقتصادية