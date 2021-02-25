في ظل تقلبات سعره الكبيرة.. هل تؤيد الاستثمار في "البيتكوين"؟

شهدت عملة "البيتكوين" نموا سريعا في الفترة الماضية لكنها فقدت نحو 17% في يوم واحد، فهل يجب الاستثمار في العملة، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم؟

على الرغم من التراجع الكبير الذي سجلته عملة "البيتكوين" قبل أيام إلا أن المحللين لم تصبهم خيبة أمل في العملة الرقمية.

وترى تاتيانا سكريل الأستاذة في جامعة بليخانوف الاقتصادية، أن المستثمرين يسعون إلى تحقيق ربح كبير من خلال الاستثمار في "البيتكوين"، وقالت: "كل مستثمر يعيد بيع البيتكوين بعد فترة. على عكس الاستثمارات في الأصول المالية الحقيقية، والتي يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للتراكم فإنه من خلال الاستثمار في العملة الرقمية يمكن تحقيق ربح كبير عند بيعها عندما تكون في الذروة".

وأضافت أن "طبيعة المضاربة في سوق العملات الرقمية تعني إدارة محترفة، لذلك لم يتبق عمليا أي لاعبين صغار، وتلاعب كبار الملاك يؤثر بقوة على سعر الصرف".

وعن مستقبل عملة "البيتكوين" قالت الخبيرة إنه غامض للغاية، وتوقعت أنه سيتم استبدال العملة بعملات رقمية أكثر صداقة مع البيئة في المستقبل، كون إنتاج "البيتكوين" يستهلك الكثير من الطاقة.

ومن المعارضين الأشداء لعملة "البيتكوين" الملياردير وارين بافيت الذي يقول إن "عملة البيتكوين ليس لديها أي قيمة أساسية كل ما تقدمه العملات المشفرة هو الأمل في أن يدفع شخص ما مقابلها في المستقبل أكثر منك".

ورغم المعارضة فإنه من الواضح أن الاقتصاد الرقمي مستحيل بدون سوق للعملات الرقمية، لذلك يتوقع بعض الخبراء أن تأخذ عملة "البيتكوين" حصة من هذه السوق.

المصدر: نوفوستي