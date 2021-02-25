الدولار يراوح قرب أدنى مستوى له في 3 سنوات

راوح الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل العملات عالية المخاطر اليوم الخميس.

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وهوت العملة الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

يأتي ذلك، بينما أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب.

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 الأموال إلى تداولات تراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية، بينما يبدي المستثمرون ترحيبا أيضا بإحراز بريطانيا تقدما في التعافي من جائحة كورونا.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعا جديدا في 3 سنوات عند 0.7978 دولار.

وبلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في 3 سنوات عند 1.2502 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7434 دولار أمريكي، لينزل قليلا عن المستوى المرتفع الذي سجله أمس الأربعاء عند 0.7455 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.4161 دولار بعدما اندفع إلى مستوى 1.43 دولار أثناء الليل للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجرى تداول اليورو قرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبا البالغ 1.2180 دولار والذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

لكن الدولار صعد مقابل بقية عملات الملاذ الآمن التقليدية الأخرى، ليحافظ على مكسب مستمر منذ يومين ويتداول عند 105.875 ين ويتماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 90.945 فرنك سويسري الذي بلغه أثناء الليل.

المصدر: رويترز