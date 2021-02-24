من معلمة إلى أغنى أغنياء روسيا.. باكالتشوك ضمن قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات

حلت تاتيانا باكالتشوك المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Wildberries، وهو موقع للتجارة الإلكترونية، ضمن قائمة أغنى 15 شخصا في روسيا، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وقدرت وكالة "بلومبرغ" ثروة باكالتشوك بنحو 10.9 مليار دولار، وبذلك احتلت سيدة الأعمال الروسية المرتبة الرابعة عشرة في قائمة أغنياء روسيا، وتعد باكالتشوك أغنى امرأة في روسيا.

ومنذ بداية العام الجاري نمت ثروة باكالتشوك بأكثر من 20% أو ما يعادل 1.85 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى العام 2020 شهد إقبالا كبيرا في مشتريات الإنترنت في ظل جائحة فيروس كورونا.

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف العلامات التجارية، ويجذب قرابة مليوني زائر يوميا، وقد لقي الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

في البداية كان الموقع الإلكتروني يقوم ببيع ملابس الأطفال، لكنه اليوم يعرض كل شيء من الملابس ومستحضرات التجميل إلى المنتجات المنزلية ولعب الأطفال.

وقبل إدارة Wildberries كانت باكالتشوك تعمل معلمة لغة إنكليزية، وقامت بتأسيس الموقع في 2004، عندما كانت في إجازة الأمومة، حيث بدأت تفكر في الصعوبة التي تواجهها الأمهات في التسوق لشراء الملابس، لذلك قررت باكالتشوك تجاوز الصعوبة عن طريق إنشاء شركة Wildberries.

المصدر: "نوفوستي"