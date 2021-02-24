سوريا.. ارتفاع في أسعار الذهب

كشفت نشرة للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بالعاصمة السورية دمشق عن ارتفاع في أسعار الذهب، ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد المعدن الأصفر صعودا في الأسواق العالمية.

وصعد سعر الذهب من عيار 21 بواقع 5000 ليرة سورية ليسجل مبيع الغرام الواحد 183 ألف ليرة سورية، حسب ما نقلته صحيفة "الوطن" عن نشرة الجمعية.

وتزامن الارتفاع مع صعود أسعار المعدن النفيس في الأسوق العالمية، حيث حامت قرب أعلى مستوى في أسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم إلى 1808.15 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير الجاري عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء.

المصدر: وكالات