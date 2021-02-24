مصدر يكشف عن خطة اقتراض جديدة للسعودية

تخطط السعودية لطرح سندات دولية مقومة باليورو لأجل 3 و9 سنوات، وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر لوكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء.

ووفقا للمصدر فإن السعودية تخطط لطرح شريحتين من سندات اليورو. وأشار إلى أن البنوك BNP Paribas وGoldman Sachs وHSBC وCiti وJ.P. Morgan هي المنظمة لطرح السندات التي تستحق في مارس 2024 و2030.

يشار إلى أن السعودية أصدرت في نهاية يناير الماضي سندات بقيمة 5 مليارات دولار لأجل 12 و40 عاما.

المصدر: نوفوستي