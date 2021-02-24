﻿الاقتصاد الألماني ينمو أسرع من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، وذلك على الرغم من الإغلاق العام الذي فرض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء في تقديرات أولية بأن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع بنسبة 0.3 % في الربع الرابع من العام 2020 مقارنة بالربع السابق له.

وجاءت النتيجة مخالفة للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصادي أوروبي نموا بنسبة 0.1 في المائة.

المصدر: RT