أسهم شركة "تسلا" تهبط لليوم الثاني على التوالي

انخفضت قيمة أسهم شركة "تسلا" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، الثلاثاء، بنسبة أكثر من 7%، في هبوط حاد يستمر لليوم الثاني على التوالي.

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وتشير بيانات جولة تداول اليوم إلى هبوط أسهم "تسلا" بنسبة 7.48% لتنزل إلى مستوى 661.06 دولار أمريكي، وذلك بعد أن تراجعت بنسبة 8.6% أمس الاثنين.

ويأتي تراجع قيمة اسهم الشركة على خلفية انخفاض سعر عملة "البيتكوين" الإلكترونية التي وصلت اليوم إلى 47 ألف دولار في هبوط بلغ 12.2%.

وسبق أن أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية، الخاصة بتصميم السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المرتبطة بها، عن استثمارها 1.5 مليار دولار في "البيتكوين".

المصدر: وكالات