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سقوط مدو لعملة "بيتكوين" الرقمية!

مال وأعمال

سقوط مدو لعملة
Reuters /FW1F/Matthew Lewis
عملة بيتكوين الرقمية
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انخفض سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، اليوم الاثنين، بأكثر من 11 بالمئة، بعد أن تم تداولها عند 50.7 ألف دولار.

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وأشار موقع "Coindesk" إلى استمرار انخفاض سعر العملة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وكانت العملة سجلت رقما قياسيا جديدا، أمس الأحد، بعد أن تجاوز سعرها 58 ألف دولار.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة "الإيثريوم" بعد بلوغها مستوى قياسيا يوم السبت، وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7 بالمئة عند 1756 دولارا.

المصدر: RT

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