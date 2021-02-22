روساتوم تطلق مهرجان العلوم الأول في مصر لمدة أسبوع

أطلقت اليوم شركة "روساتوم" الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية، أسبوعها الأول "لمهرجان العلوم 2021 " في مصر، بحفل افتتاح تم تنظيمه بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة.

وسيمتد المهرجان في كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية فى الفترة من 21 الى 25 فبراير 2021.

وقد شهد حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة حضور اليكسندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي ومدير عام شركة روساتوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واليكسي تيفانيان، مدير مكتب تمثيل الوكالة الاتحادية ورابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روسوترودنيشستوفو) في مصر، ومدير عام المركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة.

وحضر حفل الافتتاح أيض عدد من الطلاب من مدارس وجامعات القاهرة وأولياء أمورهم، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي الزمتها الدولة، مثل التباعد الاجتماعي واتباع البروتوكولات الصحية الأخرى، من أجل الحفاظ على سلامة الحضور من انتشار جائحة كورونا.

وكان الهدف من حفل الافتتاح هو تعريف الحضور بتكنولوجيات الطاقة النووية الجديدة وبالتفاعل معهم في عدد من النشاطات. وقد شهد الافتتاح معرضاً للصور التي استعرضت الأغراض والاستخدامات السلمية للطاقة النووية حول العالم، مثل توليد الطاقة النظيفة من مفاعلات الطاقة النووية، مروراً بالاستخدامات الطبية المعتمدة على الطاقة النووية، وحتى كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية لتتبع الخط الملاحي في القطب الشمالي.

كما تخلل حفل الافتتاح فيلم وثائقي عن التحديات والتهديدات التي تواجه الإنسانية ودور العلوم والتكنولوجيا في التغلب على هذه التحديات. وقامت أيضاً روساتوم بتقديم فيلم وثائقي أخر بعنوان " Atoms for Humanity " الذي استعرض الدور الذي تقوم به التكنولوجيا النووية في تغيير حياة الناس إلى الأفضل، من خلال التأثير في المناطق والمدن التي يعيشون فيها. وقد كشف هذا المشروع عن حجم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة، والتي تتضمن توفير طاقة نظيفة في المتناول، جودة التعليم، التنمية الاقتصادية، وتحقيق الإنجازات العلمية، والمسؤولية الاجتماعية.

وجرى بعد الافتتاح تنظيم اجتماع مائدة مستديرة قام بإدارتها الدكتور إيغور زاديبا، الأستاذ المساعد بالجامعة النووية للبحوث النووية في روسيا (معهد موسكو لهندسة الفيزياء)، الذي قدم محاضرة عن الأساليب الجديدة التي توفرها روسيا لدراسة العلوم النووية، ووضح كيفية الحصول على شهادة منها. وقد تفاعل الحضور بشكل خاص مع أول الخريجين من جامعة تومسك الروسية البوليتيكنيكية في مجالات العلوم النووية. وقد شارك الطلاب خبراتهم التي اكتسبوها من خلال الدراسة في روسيا، والأسباب التي دفعتهم لاختيار العلوم النووية. وفي هذا السياق، قال اليكسندر فورونكوف: "يعد الهدف الرئيسي من تنظيم فعالية مهرجان العلوم هو تعريف الطلاب بأساسيات العلوم النووية وتطبيقاتها المختلفة، ودور التكنولوجيا النووية في تطور الأمم، إضافة إلى دفعهم لوضع دراسة العلوم النووية في الاعتبار، مستقبلاً. فمن المستحيل أن نتخيل العلوم الحديثة دون الإنجازات التي حققتها الصناعة النووية والتكنولوجيات التي وصلت اليها. فبالإضافة إلى البحث العلمي، يتم تطبيق العلوم النووية في مجالات عدة، مثل الصناعة والزراعة والطب. نحن ندرك تماماً أن مشروع الضبعة الذي ستقوم به شركة روساتوم سيخطو بمصر خطوة كبيرة نحو الأمام في مجالي التطور العلمي والتكنولوجي، لتستفيد مصر من التكنولوجيات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها".

ويقول اليكسي تيفانيان، مدير مكتب تمثيل الوكالة الاتحادية ورابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روسوترودنيشستوفو) في مصر ومدير عام المركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة: " أنا على يقين أن مهرجان العلوم سيكون أحد أهم فعاليات التعاون الإنساني على مدار العام بين روسيا ومصر. فلن يكون المهرجان بمثابة منصة لتعريف الأجيال الناشئة في مصر بالعلوم الروسية المتقدمة فحسب، بل وسيكون فرصة لتعلم المزيد عن الدراسة الاكاديمية للطلبة المغتربين في روسيا".

يشهد مهرجان العلوم سلسلة من الفعاليات العلمية والتعليمية في عدد من المؤسسات الاكاديمية في كل من القاهرة والإسكندرية. ويقام مهرجان روساتوم للعلوم في عدد من البلدان المهتمة بتطوير صناعاتها النووية، مثل الهند وبنغلاديش وأوزبكستان وبيلاروس.

تعمل روساتوم حالياً على تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح المصرية، والتي تقع حوالي 300 كم شمال غربي العاصمة القاهرة. وستشهد المحطة إقامة أربع مفاعلات من طراز VVER-1200 بخصائص أمان فريدة من نوعها، لتكون مصر بذلك الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تمتلك مفاعلات من طراز الجيل الثالث +. وتعمل حاليا أربع مفاعلات من هذا النوع بكفاءة في روسيا، أما خارج روسيا، فقد تم إلحاق مفاعل من هذا الطراز في محطة بيلاروس النووية في نوفمبر 2020.

نبذة عن شركة "روساتوم" الروسية

تعد روساتوم الشركة الوحيدة في العالم التي تمتلك الموارد والكفاءات لتقديم حلول الطاقة عبر سلسلة التوريد النووية. حيث تمتلك مجموعة واسعة من الأصول، مثل تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، وتعدين وتحويل وتخصيب اليورانيوم، وتوريد الوقود النووي، وإيقاف التشغيل، وتخزين الوقود المستهلك ونقله والتخلص الآمن من النفايات النووية. تعمل روساتوم أيضًا في إنتاج المعدات ومنتجات النظائر لتلبية احتياجات الطب النووي والبحث العلمي، وفي إنتاج المنتجات الرقمية ومنتجات مبتكرة نووية وغير نووية. تتمثل استراتيجية الشركة في تطوير مشاريع توليد طاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك في مجال توليد طاقة الرياح. تجمع روساتوم اليوم بين أكثر من 300 شركة ومنظمة وتوظف أكثر من 250 ألف موظف.

المصدر: RT