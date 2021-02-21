مصر.. بعد توقف 8 سنوات ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال

أعلن ميناء دمياط المصري استعادة حركة ناقلات الغاز المسال إليه بعد توقف 8 سنوات، وذلك "تنفيذا لتوجيهات قيادة البلاد بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة".

وذكرت سلطات الميناء أن ناقلة Golar Glacier القادمة من سنغافورة تحت علم جزر المارشال باتجاه بنغلاديش، يبلغ طولها 276 مترا وعرضها 45 مترا وغاطسها يبلغ 14 مترا، مضيفة أنها ستقوم بشحن 60 ألف طن (ما يعادل 158 ألف متر مكعب) من الغاز المسال.

وقد وجه وزير النقل المصري بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس حيث وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

RT

جدير بالذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.

ناصر حاتم

المصدر: RT