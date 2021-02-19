روسيا بوابة لصادرات بيلاروس النفطية

وقعت روسيا وبيلاروس اتفاقية حكومية بشأن تصدير نحو 10 ملايين طن من المنتجات النفطية البيلاروسية عبر الموانئ الروسية في الأعوام 2021 - 2023، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

ووقع على الاتفاقية من الجانب الروسي وزير النقل فيتالي سافيليف، ومن الجانب البيلاروسي وزير النقل والاتصالات أليكسي أفرامينكو. وستكون الاتفاقية سارية حتى نهاية ديسمبر 2023 ، مع خيار تجديدها بشكل تلقائي.

وتنص اتفاقية التعاون هذه في مجال النقل والشحن العابر للمنتجات النفطية البيلاروسية المخصصة لتصدير إلى بلدان ثالثة عبر موانئ روسيا، على نقل أكثر من 9.8 مليون طن من الوقود والبنزين عبر الموانئ الروسية المطلة على بحر البلطيق.

وليس لدى بيلارس منفذ إلى البحر، ومن قبل كانت تصدر منتجاتها النفطية عبر موانئ دول البلطيق، لكن بسبب موقف هذه الدول المؤيد لمظاهرات المعارضة البيلاروسية يبدو أن مينسك قررت شحن بضائعها عبر موانئ روسيا، على حد تعبير وسائل إعلام.

المصدر: تاس