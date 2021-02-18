أول مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في مصر لعام 2021

أعطى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، شارة بدء التشغيل لـ"بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر.

ويأتي ذلك في إطار برنامج حكومي لجذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في مصر.

كما أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال البوابة في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

وثمن الوزير مجهودات العاملين في مشروع البوابة لنجاحهم في انجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة "شلمبرجير" لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "إيجبس 2020".

وأشار الملا إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها في مصر، وعلامة فارقة في مجهودات التحول الرقمي وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصري ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج.



وخلال الفعاليات قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى، ومن ضمنها "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأمريكية و"فنترشال ديا" الألمانية، بالتوقيع على اتفاقيات عضوية في بوابة مصر للبحث والاستكشاف، قبل الإطلاق الفعلي للبوابة.

المصدر: RT