الأردن يطرح سندات حكومية بنصف مليار دولار

أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، طرح الإصدار الأول من سندات الخزينة بالدولار الأمريكي للعام 2021، بقيمة 500 مليون دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن "تاريخ استحقاق السندات سيكون في فبراير عام 2026، أي لأجل استحقاق 5 سنوات".

وأضاف: "أن تاريخ التسوية للمزاد الكمي الأحد المقبل"، مشيرا إلى أن إعلان طرح السندات أكد على أن "سعر الفائدة سيكون ثابتا بقيمة 3% سنويا".

وتظهر بيانات مشروع قانون موازنة العام الحالي، أن "الحكومة تخطط لإصدار سندات (يوروبوند) وسندات محلية بالدولار بقيمة مليار، و150 مليون دولار".

المصدر: "قناة المملكة"