الإمارات ترفع الحظر عن "بوينغ 737 ماكس"

رفعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الأربعاء الحظر المفروض على استخدام طائرات الركاب من طراز "بوينغ 737 ماكس" وأصدرت قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المدير العام للهيئة، سيف السويدي، قوله إن رفع الحظر عن "737 ماكس" جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة "بوينغ"، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددا.

وأشار المسؤول إلى أن الإصدار النهائي للقرار يتضمن سلامة الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة لـ"737 ماكس"، وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة "MCAS" وتحديث إجراءات تدريب الطيارين واختبار جاهزية التشغيل لجميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة، بالإضافة إلى إجراءات تصاريح الطيران التي ستصدرها الهيئة لكل طائرة.

كما يضم قرار السلامة المتطلبات الفنية الواجب تطبيقها من طائرات "بوينغ 737 ماكس" الأجنبية والمتوقع أن تستخدم أجواء الدولة.

وتم فرض الحظر على استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" في مختلف دول العالم على خلفية تحطم طائرتين من هذا الطراز الذي دخل الخدمة عام 2017، في إندونيسيا في أكتوبر 2018 ثم في إثيوبيا في مارس 2018.

وتبين أن سبب كلا الكارثتين اللتين أودتا بأرواح مئات الأشخاص يعود إلى خطأ فني مرتبط بنظام MCAS.

المصدر: وام