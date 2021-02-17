مصر.. هيئة السكك الحديدية تخطط لشراء أكبر صفقة عربات بضائع في تاريخها

تخطط هيئة السكة الحديد في مصر لشراء أكبر صفقة عربات بضائع في تاريخها، تزامنا مع عملها على إنهاء إجراءات صفقة شراء 100 جرار جديدة.

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وتعمل مصر على دعم قوة جر قطارات البضائع بالهيئة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخر لتشغيلها في قطارات البضائع.

وتتفاوض السكك الحديدية المصرية مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من أجل تصنيع وتوريد الـ1000 عربة بضائع، حيث ستضم العربات الجديدة طرازات مختلفة.

وستضم صفقة عربات البضائع عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ تماشيا مع خطة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكة الحديد.

وستضم أيضا 160 عربة كشف قلاب ستدخل الخدمة بالسكة الحديد لأول مرة في تاريخها ستكون بديلة ومماثلة لسيارات النقل الثقيل ذات القلاب، بالإضافة إلى أنواع أخرى تتماشى مع البضائع التي تعتزم هيئة السكة الحديد التوسع في نقلها عبر القطارات ضمن خطة الدولة في التوسع في نقل البضائع بالقطارات سواء عبر شبكة السكة الحديد القائمة أو شبكة خطوط القطارات السريعة التي تعمل الدولة على تنفيذها.

وتتخطى تكلفة صفقة عربات البضائع الـ 4 مليارات جنيه، وسيتم تصنيع الصفقة بالكامل محليا في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

المصدر: اليوم السابع