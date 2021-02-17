عملة "البيتكوين" تعاود الصعود بقوة

عادت عملة "البيتكوين" للارتفاع اليوم الأربعاء فوق المستوى النفسي عند 50 ألف دولار مرة أخرى، وذلك بعد هبوطها دون هذا المستوى أمس.

وصعدت العملة الرقمية، التي تعد الأشهر في العالم، اليوم بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 4% إلى 50805.52 دولار.

وكانت عملة "البيتكوين" قد تجاوزت هذا المستوى النفسي أمس للمرة الأولى في التاريخ، إذ يراهن المستثمرون على تزايد الإقبال من قبل الشركات الكبرى في العالم على العملة.

ومع ارتفاع عملة "البيتكوين" صعدت قيمتها السوقية وبلغت مستوى 900 مليار دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ.

المصدر: RT