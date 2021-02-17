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روسيا.. تحول إيجابي في هيكل الصادرات

مال وأعمال

روسيا.. تحول إيجابي في هيكل الصادرات
Reuters
حاويات في ميناء استراخان بروسيا
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كشف مركز الصادرات الروسي عن تحول إيجابي في هيكل الصادرات من روسيا، وقال إن صادرات المواد غير الأولية وصل العام الماضي إلى مستوى 161.3 مليار دولار.

ووفقا للمركز فإن هذه الصادرات نمت العام الماضي بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي قبله (2019). وبلغت صادرات المواد غير الأولية في 2019 نحو 155.1 مليار دولار، وفي 2018 154.3 مليار دولار.

وأشار المركز إلى أن صادرات المواد غير الأولية أو غير المرتبطة بالطاقة سجلت في 2020 مستوى قياسيا على الرغم من جميع الصعوبات، إذ أن أزمة فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

المصدر: تاس

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