القاهرة: 2 مليون نسمة زيادة سكانية كل عام تكلفنا 54.5 مليار جنيه

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن الزيادة السكانية تمثل عبئا كبيرا على الدولة، موضحة أنه "إذا كان لدينا 2 مليون نسمة زيادة بالسكان سنويا سوف نحتاج إلى 54.5 مليار جنيه سنويا".

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وأضافت زايد خلال كلمتها في افتتاح المجمع الطبي المتكامل، في محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية بمقدار 2 مليون نسمة سنويا يعني "أننا في حاجة إلى40 مستشفى بتكلفة 40 مليار جنيه، و15 مركزا طبيا بتكلفة 375 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 وحدة بتكلفة مليار جنيه، و80 سيارة إسعاف، فضلا عن الاحتياج إلى 4 آلاف طبيب و40 ألف ممرضة لخدمة 2 مليون، بجانب 13 مليار جنيه مقابل الخدمات، هذا بخلاف الأموال المطلوبة لتطوير الخدمة الحالية وخدمة المتواجدين".

وقالت وزيرة الصحة، إنه تم تطوير المجمع القومي للأمصال، وتم تنفيذ مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، وتم تأهيل 8 مراكز وسيتم الانتهاء من 20 مركزا مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف بشكل كامل.

وتابعت زايد "مستشفيات الحميات والصدر كان يوجد بها عنابر البعض منها قديم وعمره يصل إلى 100 عاما، وتم تطوير 34 مستشفى صدر وحميات، بنصف مليار جنيه، وكانت هذه المستشفيات تمثل حط الصد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم تطوير المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، وتم ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصدر: اليوم السابع