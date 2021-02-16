حاكم دبي ورئيس أوكرانيا يستعرضان آفاق التعاون الثنائي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في إطار أول زيارة له للإمارات تهدف لتعزيز العلاقات.

وعبر حاكم دبي عن أمله بأن تكون زيارة الرئيس الأوكراني "فاتحة خير لمزيد من التعاون بين البلدين في شتى القطاعات السياحية والاقتصادية والبنية التحتية والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات".

وكتب محمد بن راشد عبر "تويتر": "لدينا اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات، ولدينا تبادل تجاري بمليار دولار وينمو بسرعة، ولدينا 200 شركة أوكرانية كبرى تعمل بدبي، ولدينا نوايا طيبة وصادقة لتطوير علاقات إيجابية ودائمة معهم".

خلال استقبال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في دبي اليوم في أول زيارة له للشرق الأوسط..لدينا اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات ..ولدينا تبادل تجاري بمليار دولار وينمو بسرعة..ولدينا ٢٠٠ شركة أوكرانية كبري تعمل بدبي ..ولدينا نوايا طيبة وصادقة لتطوير علاقات ايجابية ودائمة معهم pic.twitter.com/gFcxT6wgs3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 15, 2021

واستعرض محمد بن راشد وزيلينسكي خلال لقائهما الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الإمارات وأوكرانيا، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتشجع على مضاعفة الشراكة الاستثمارية خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص.

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وشملت الاتفاقات المبرمة مكافحة الجريمة والإرهاب، وتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والاعتراف المتبادل برخصة قيادة السيارات، والتفاهم في مجال علاقات الأرض، وكذلك في مجالي السياحة والأمن الغذائي.

وأكد محمد بن راشد على أهمية هذه الاتفاقيات في تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين ووضع تصورات مشتركة وخطة للسير في طريق تطوير التعاون والتنسيق وبناء شراكة استثمارية ثنائية، قائمة على الاستفادة المتبادلة التي تحفظ للطرفين حقوقهما ومصالحهما الوطنية العليا.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته وحكومة بلاده في تنشيط السياحة بين الجانبين وزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع وقطاعات أخرى ذات جدوى اقتصادية قيمة، وتحقيق التقارب الثقافي والإنساني والتجاري والأمني.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات