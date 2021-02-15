بيل غيتس يخطط لاستثمار ملياري دولار في مكافحة تغير المناخ

أفادت وكالة "د ب أ" الألمانية بأن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، يخطط لاستثمار حوالي ملياري دولار في المشاريع والشركات الناشئة في السنوات الخمس المقبلة، لمكافحة تغير المناخ.

وقال غيتس في تصريحات لصحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات" إن "الابتكارات ضرورية لتجنب الكوارث المناخية"، معتبرا أن هذا لن يكون مستحيلا، لكنه سيكون صعبا للغاية.

ودعا إلى زيادة عدد الاستثمارات الحكومية في أبحاث الطاقة البديلة وغيرها من الابتكارات المناخية في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل.

ورأى أن الحاجة في هذا الإطار تدعو إلى أبحاث بقيمة 110 مليارات دولار على الأقل سنويا.

المصدر: "د ب أ"