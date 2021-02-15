بسبب "تصنيف خادع".. تغريم "غوغل" بمليون يورو في فرنسا

غرم القضاء الفرنسي شركة "غوغل" بـ 1 مليون يورو بسبب "تصنيف خادع" للفنادق بفرنسا، وفقا لتقييمها الخاص الذي نشرته على صفحاتها، في موقف متناقض مع التصنيف الفرنسي الرسمي في هذا المجال.

وهو ما أثار حفيظة المؤسسات المعنية وأدى إلى إجراء "المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش" الفرنسية تحقيقا في القضية "أثبت الطابع الخادع لتصنيف غوغل للفنادق، لاسيما في محركها للبحث" حسب بيان لهذه الهيئة الفرنسية.

واضطر الفرعان الفرنسي والآيرلندي لشركة غوغل إلى تدارك "الخطأ" وتعديل ما يجب تعديله بشأن تصنيف المؤسسات الفندقية الفرنسية، كما "قبلا بدفع غرامة بـ 1,1 مليون يورو في إطار صفقة جنائية".

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المصدر: قناة تلفزيون "France 24" الفرنسية