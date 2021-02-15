مصر.. انخفاض معدل البطالة

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019.

وبلغ معدل البطالة 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020، بعد أن ارتفع إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.

وألقت أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس بظلالها على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصادات العالم.

المصدر: رويترز