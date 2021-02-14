الإمارات.. أرباح "الدار العقارية" فاقت التوقعات

أعلنت "الدار العقارية" أكبر شركة تطوير عقاري في أبو ظبي عن صافي أرباح قدره 1.932 مليار درهم (526 مليون دولار) بزيادة طفيفة عن العام السابق، متجاوزة توقعات الخبراء.

وقدر محللون اقتصاديون صافي الربح بـ1.705 مليار درهم، مقارنة مع ما حققته "الدار" من أرباح صافية بلغت 1.925 مليار درهم عام 2019، حيث تعزز أداء الشركة "نتيجة الأداء القياسي لإدارة المشاريع التطويرية في 2020".

وارتفعت أسهمها 12.3% لهذا العام لتغلق عند 5666.09 درهم اليوم الأحد، حيث تراجعت قليلا بنسبة 0.6% في عام 2020 لتنهي عند 5045.32 درهم بعد أن سجلت انخفاضا عند 3323.35 درهم في مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"