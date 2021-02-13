 
مباشر

الصومال يسجل أول طائرتين منذ 30 عاما

مال وأعمال

الصومال يسجل أول طائرتين منذ 30 عاما
AFP Abdirazak Hussein FARAH
مطار العاصمة الصومالية مقديشو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prki

سجل الصومال للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود طائرتين مدنيتين، وهو ما يمثل علامة بارزة أخرى في جهود البلاد للسيطرة الكاملة على صناعة الطيران وتنظيمها.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية أمس الجمعة، إصدار شهادات تسجيل الطائرات لشركتي "فريدوم إيرلاينز"، و"هلا إيرلاينز".

ويعتبر تسجيل هذه الطائرات محليا تطورا آخر في قطاع الطيران، ويأتي بعد حوالي 3 سنوات من استعادة الصومال رسميا إدارة مجاله الجوي من الأمم المتحدة.

المصدر: "الصومال الجديد"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا