الصومال يسجل أول طائرتين منذ 30 عاما

سجل الصومال للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود طائرتين مدنيتين، وهو ما يمثل علامة بارزة أخرى في جهود البلاد للسيطرة الكاملة على صناعة الطيران وتنظيمها.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية أمس الجمعة، إصدار شهادات تسجيل الطائرات لشركتي "فريدوم إيرلاينز"، و"هلا إيرلاينز".

ويعتبر تسجيل هذه الطائرات محليا تطورا آخر في قطاع الطيران، ويأتي بعد حوالي 3 سنوات من استعادة الصومال رسميا إدارة مجاله الجوي من الأمم المتحدة.

المصدر: "الصومال الجديد"