القيمة السوقية لعملة "البيتكوين" تسجل مستويات تاريخية

تجاوزت القيمة السوقية لعملة "البيتكوين" اليوم الجمعة، مستوى الـ900 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، وفقا لما أظهرته بيانات التداول.

وجاء ارتفاع القيمة السوقية في ظل صعود "البيتكوين" مؤخرا، وتم تداول عملة "البيتكوين"، اليوم بحلول الساعة 13:01 بتوقيت موسكو، عند 47.449 ألف دولار، بزيادة نسبتها 4.14%، بحسب بيانات "كوين ديسك".

فيما سجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم في بورصة Bitstamp مستوى 49 ألف دولار، وهو أعلى مستوى تبلغه العملة على الإطلاق، وفي ظل ذلك تجاوزت القيمة السوقية لعملة "البيتكوين" مستوى 900 مليار دولار.

وخلال الأسبوع الماضي زادت قيمة "البيتكوين" بنسبة 28%. وتمثل عملة "البيتكوين" حاليا نحو 61% من إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية.

المصدر: وكالات