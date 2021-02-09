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روسيا.. توقعات بنمو ملحوظ في حركة الطيران في 2021

مال وأعمال

روسيا.. توقعات بنمو ملحوظ في حركة الطيران في 2021
Reuters
صورة من الأرشيف - طائرة تابعة للناقة الوطنية الروسية
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كشف مسؤول في وزارة النقل الروسية عن توقعاته لحركة الطيران للشركات الروسية في 2021، وذلك بعد تراجعها بنحو ملحوظ في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

توقع نائب وزير النقل الروسي، إيغور شاليك أن تزداد حركة الركاب لشركات الطيران الروسية بنحو 52% خلال العام الجاري، وقال إنه من المتوقع أن يصل نقل الركاب إلى 105 ملايين شخص في 2021.

وجاء تصريح المسؤول الروسي ردا على سؤال طرحه صحفيون على هامش المعرض الوطني للبنية التحتية للطيران المدني المنعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري في موسكو.

المصدر: تاس

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