روسيا.. توقعات بنمو ملحوظ في حركة الطيران في 2021

كشف مسؤول في وزارة النقل الروسية عن توقعاته لحركة الطيران للشركات الروسية في 2021، وذلك بعد تراجعها بنحو ملحوظ في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

توقع نائب وزير النقل الروسي، إيغور شاليك أن تزداد حركة الركاب لشركات الطيران الروسية بنحو 52% خلال العام الجاري، وقال إنه من المتوقع أن يصل نقل الركاب إلى 105 ملايين شخص في 2021.

وجاء تصريح المسؤول الروسي ردا على سؤال طرحه صحفيون على هامش المعرض الوطني للبنية التحتية للطيران المدني المنعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري في موسكو.

المصدر: تاس