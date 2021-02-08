الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث عززت بيانات ضعيفة بشان الوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار.

وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، جرى تداول السعر الفوري للذهب عند 1813.96 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار للأونصة.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك "أو سي بي سي"، إن "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة الماضي، وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك".

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة الماضي، بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية، أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس من العام الماضي، حد من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.

المصدر: رويترز