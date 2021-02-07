الكاظمي يؤكد ضرورة استثمار ارتفاع أسعار النفط العالمية

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ضرورة استثمار ارتفاع أسعار النفط العالمية في موازنة 2021 لـ"تخفيف العبء على المواطن".

وخلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة الموازنة، قال الكاظمي إن "الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي الذي يعاني منها منذ عقود".

وأضاف: "من الضروري استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان".

وشدد على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي.

المصدر: RT