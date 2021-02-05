مصر.. انخفاض أسعار الرحلات السياحية إلى منتجعات البحر الأحمر

تحدثت مسؤولة في شركة سياحية روسية عن تراجع أسعار الرحلات السياحية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر بالنسبة للسياح من روسيا، وذلك في ظل انخفاض تكلفة النقل من القاهرة إلى المنتجعات.

سمحت السلطات الروسية باستئناف رحلات الطيران من موسكو إلى مطار القاهرة الدولي فقط، وذلك بعد تعليقها بسبب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء قبل أكثر من خمسة أعوام، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وحتى الآن لم يتم السماح باستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى الغردقة أو شرم الشيخ، لذلك يسافر السياح من روسيا إلى مطار القاهرة، ومنه يتم نقلهم بواسطة وسائل النقل البرية إلى المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت يكاتيرينا غورسكيا، المسؤولة عن قسم مصر في إحدى الشركات السياحية الروسية: "منذ وقت ليس ببعيد كان هناك انخفاض في تكلفة النقل البري من القاهرة إلى منتجعات البحر الأحمر، فإذا كانت من قبل تكلفة السفر في جهة واحدة للسيارة (تتسع من شخص إلى 3 أشخاص) 270 دولارا فقد انخفضت حاليا إلى 150 دولارا".

وأضافت أنه بسبب انخفاض تكلفة النقل البرية أصبحت أسعار الرحلات السياحة عبر القاهرة أكثر جاذبية للسياح من روسيا، مشيرة إلى أنه في ظل ذلك زاد الطلب على الرحلات السياحية.

وتأثر قطاع السياحة المصري في 2020 بسبب أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم، ومنها قيود السفر.

المصدر: نوفوستي